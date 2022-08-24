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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Израиль увеличил добычу газа на 22% и планирует нарастить поставки в Европу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года добыча газа в Израиле увеличилась на 22% в годовом исчислении и составила 10,85 млрд кубометров, страна готовится наращивать экспорт газа Европу, говорится в отчете израильского Министерства энергетики.

Большая часть общего объема пришлась на добычу на месторождениях Тамар и Левиафан на востоке Средиземного моря.

Экспорт газа в соседние с Израилем страны в первом полугодии подскочил на 35%, достигнув 4,59 млрд кубометров.

В июне Израиль подписал меморандум с Египтом и Евросоюзом, нацеленный на усиление региональной добычи газа и роста его экспорта. Согласно плану сторон, израильский газ будет поставляться в Египет, на который уже приходится значительная часть поставок из страны, а затем энергоресурс будет реэкспортирован в страны ЕС.

Первоначально, как ожидается, поставки газа из Израиля в Европу будут незначительны. Но сотрудничество имеет потенциал роста по мере наращивания добычи в Израиле.

Между тем размер роялти, выплаченный добывающими компаниями в пользу государства, в первом полугодии увеличился в 1,5 раза и составил 829 млн шекелей ($253 млн).

Израиль Минэнерго Европа Тамар Левиафан Египет
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