Инфляционные ожидания россиян в августе вновь выросли

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года вновь выросли, приблизившись к верхней границы диапазона апреля-июля текущего года, говорится в комментарии Банка России.

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в августе продолжили снижение, приблизившись к значениям середины 2020 года, однако это снижение замедлилось, отмечает регулятор.

Инфляционные ожидания населения в августе, согласно опросу "инФОМ", увеличились до 12% с 10,8% в июле (в июне они составляли 12,4%, в мае - 11,5%, в апреле - 12,5%, в марте - 18,3%, в феврале - 13,5%, январе - 13,7%). ЦБ отмечает, что рост этого показателя в августе наблюдался только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно - у респондентов с самыми низкими доходами. "В последние месяцы оценки ожидаемой инфляции у респондентов без сбережений остаются волатильными, с мая они колеблются в широком диапазоне 11-14,5% без выраженного тренда. У респондентов со сбережениями инфляционные ожидания в августе продолжили снижаться пятый месяц подряд, опустившись к 9,8%", - подчеркивает Банк России.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) - до 20,5%. Уменьшение этого показателя происходило на фоне продолжавшегося снижения обеспокоенности респондентов ростом цен на основные товары-маркеры, отмечает ЦБ. Участники опроса реже, чем месяцем ранее, сообщали о росте цен на большинство продовольственных товаров.

Основной причиной уменьшения ценовых ожиданий предприятий в августе по-прежнему оставалось замедление роста издержек, во многом связанное с существенным укреплением рубля во II квартале этого года, поясняет Банк России. В условиях постепенной адаптации бизнеса к изменению экономической ситуации, по оценкам участников мониторинга ЦБ, замедлился рост рисков хозяйственной деятельности. Оценки текущего спроса несколько снизились. При этом ожидания предприятий относительно перспектив восстановления спроса и объемов производства продолжили улучшаться, подчеркивает регулятор.

По оценке ЦБ, краткосрочные дезинфляционные риски выросли, но проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, в 2022 году составит 12-15%, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.