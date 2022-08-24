РЖД продадут миноритарный пакет Муромского стрелочного завода

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - АО "РЖД управление активами" (дочернее общество ОАО "РЖД") выставило на продажу 13,33%-ный пакет голосующих акций АО "Муромский стрелочный завод" по стартовой цене 418 млн рублей, сообщили пресс-службе РЖД.

Это 3 581 928 обыкновенных акций предприятия, их выставят на открытый конкурс. Заявки на участие принимаются до 18 сентября, торги пройдут 21 сентября, заявки на участие принимаются до 18 сентября, сообщается на электронной площадке для проведения торгов "Росэлторг".

Балансовая стоимость активов предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 составила 4,4 млрд рублей.

Уставный капитал завода - 443 485 350 рублей, он разделен на 22 398,2 тысячи обыкновенных и 4 479,7 тысячи привилегированных голосующих акций номинальной стоимостью 16,5 рублей каждая. АО "Верхнее строение пути" принадлежит 83,87% уставного капитала, АО "РЖД" - 13,33%.

АО "Муромский стрелочный завод" было создано в 1993 году. Компания входит в группу "Верхнее строение пути" и является одним из ведущих в России предприятий по производству стрелочной продукции для нужд РЖД и других железнодорожных компаний. Завод выпускает пересечения и соединения для всех категорий железнодорожных путей, в том числе для скоростных линий и магистралей с высокой грузонапряженностью.

ГК "Верхнее строение пути" специализируется на проектировании, производстве, реализации и мониторинге стрелочной продукции для магистральных железнодорожных путей, подъездных путей промышленных предприятий и портов, линий городского рельсового транспорта. Основные потребители - ОАО "РЖД" и железнодорожные администрации прочих стран ближнего и дальнего зарубежья, промышленные предприятия, метрополитены, трамвайные хозяйства, морские и речные порты.