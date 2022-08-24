Цены производителей на бензин в РФ в июле выросли на 4,7%

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в июле 2022 года выросли на 4,7% относительно предыдущего месяца после снижения на 2,6% в июне, падения на 10,1% в мае, на 11,3% в апреле, на 15,7% в марте, роста на 2% в феврале и на 3,9% в январе, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Потребительские цены на бензин автомобильный в июле 2022 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 3,2 раза (в июле 2021 года - в 1,9 раза).

Цены производителей на дизельное топливо в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,4% после повышения на 1,2% в июне, на 1,7% в мае, на 4,7% в апреле, снижения на 9,3% в марте, роста на 0,5% в феврале и на 4,2% в январе.

В июле 2022 г. по сравнению с июнем цены производителей на нефть уменьшились на 1,5% (по сравнению с декабрем 2021 г. - на 14,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали выше на 0,9% (по сравнению с декабрем 2021 г. - уменьшились на 6,5%).