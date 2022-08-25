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Минфин поддержал перенос обязательной маркировки ювелирных изделий

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минфин России поддержал предложение бизнеса отложить до марта 2024 года введение обязательной физической маркировки ювелирных изделий в системе контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), сообщило ведомство.

Такое предложение прописано в проекте постановления правительства на портале regulation.gov.ru.

Пока предполагается, что обязательная физическая маркировка новых ювелирных изделий будет введена в марте 2023 года.

Введение обязательной физической маркировки изделий, заявленных в качестве остатков, планируется перенести с марта 2024 года на сентябрь 2024 года. Минфин также поддержал предложение продлить срок внесения уточненных сведений об остатках до марта 2023 года.

"Изначально запуская в 2021 году систему ГИИС ДМДК, мы говорили, что будем внимательно следить за тем, как она будет работать. Мы пытаемся сделать переход на нее плавным, не в ущерб бизнесу, работающему легально. В то же время, главный посыл, который хотим передать отрасли, что маркировка - это благо. Чем быстрее заработает система, тем быстрее конечный потребитель оценит результат проведенной нами совместной работы", - прокомментировал через пресс-службу замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин Алексей Моисеев
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