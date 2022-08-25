Производитель насосов Grundfos объявил о прекращении деятельности в РФ и Белоруссии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Датский производитель насосов Grundfos объявил, что полностью закрывает свой бизнес в России и Белоруссии.

"3 марта 2022 года Grundfos приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. С тех пор Grundfos сворачивает свою деятельность, включая сокращение персонала и налаживание отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию. Без признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями, Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В нем отмечается, что "решение полностью закрыть бизнес в России и Белоруссии отражено в предстоящем объявлении результатов деятельности Grundfos за полугодие". Сообщается о связанных с этим значительных единовременных расходах в размере 851 млн датских крон (более $113,5 млн).

"На данный момент это будет означать конец 23-летнего присутствия Grundfos в России", - отметили в компании.

Компания-производитель насосного оборудования Grundfos была основана в Дании в 1945 году. В настоящее время ее подразделения работают более чем в 60 странах мира. В Московской области в 2005 году был открыт завод "Грундфос Истра".