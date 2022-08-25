СД "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 45 руб. на акцию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 45 руб. на акцию, сообщила компания.

Общий размер выплат может составить 136,634 млрд рублей.

Решение предстоит утвердить акционерам на внеочередном собрании 28 сентября.

Согласно дивидендной политике компании, выплате акционерам подлежит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

За 2021 год "НОВАТЭК" суммарно выплатил 71,44 руб. на акцию, включая 27,67 руб. за первое полугодие.

Уставный капитал компании состоит из 3 млрд 36 млн 306 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Реестр для получения дивидендов закрывается 9 октября.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%), за рубежом обращается менее 20% акций.