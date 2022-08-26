Фондовые индексы США завершили торги ростом перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в четверг.

Трейдеры сфокусировались на начале ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, который выступит в Джексон-Хоуле в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивали свежую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и составило 243 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 245 тыс., а не 250 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 252 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

Акции Dollar Tree подешевели на 10,2%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен во втором квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 27%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Котировки акций Victoria's Secret & Co. уменьшились на 1,96%. Американская компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, во втором финансовом квартале снизила выручку сильнее ожиданий экспертов и ухудшила годовой прогноз.

Бумаги Peloton Interactive Inc. потеряли в цене 18,3%. Американский производитель спортивных тренажеров увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года почти в 4 раза на фоне падения спроса на продукцию компании.

Цена бумаг Dollar General Corp. опустилась на 0,55%, хотя американский оператор сети дисконтных магазинов во втором финансовом квартале 2022 года, завершившемся 31 июля, увеличил чистую прибыль и выручку, причем прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Акции Apple Inc. подорожали на 1,49%. Компания назначила на 7 сентября дату мероприятия, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые "умные" часы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 322,55 пункта (0,98%) и составил 33291,78 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 58,35 пункта (1,41%) - до 4199,12 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 207,74 пункта (1,67%) и составил 12639,27 пункта.