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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Panasonic решил построить еще один завод по выпуску батарей для электромобилей в США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Японская Panasonic Energy Co. планирует построить еще один завод по выпуску аккумуляторов в США на фоне растущего спроса электромобили, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, завод может быть построен в штате Оклахома, инвестиции в него могут составить $4 млрд. При этом переговоры с властями штата еще ведутся и нет уверенности, что они увенчаются успехом.

Как правило, компании, создающие крупные предприятия в США, стараются получить от местных властей субсидии, налоговые вычеты или иные благоприятные условия в обмен на создание новых рабочих мест.

В июле Panasonic объявила о планах вложить $4 млрд в завод по выпуску батарей в штате Канзас. Как ожидается, продукция будет поставляться на завод Tesla Inc. в Техасе.

Новый завод станет аналогом канзасского и будет обладать с той же производственной мощностью, отметили источники.

Котировки акций Panasonic выросли на 0,4% по итогам торгов в Токио в пятницу.

Panasonic Япония США Оклахома Канзас Tesla
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