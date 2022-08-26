РФ в 2021/2022 сельхозгоду экспортировала рекордные 1,4 млн т гороха

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия в 2021/2022 сельхозгоду (июль-июнь) экспортировала 1,4 млн тонн гороха, что на 65% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Об этом сообщает Центр оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора).

Это рекордный показатель, отмечается в сообщении. В 2020/2021 сельхозгоду экспорт составил 863 тыс. тонн, годом ранее - 588 тыс. тонн. В топ-10 экспортируемых сельхозкультур горох поднялся с 7-го на 5-е место. Доля в экспорте также стала рекордной – 2,8% против 1,5% в 2020/2021 сельхозгоду.

Как отмечет Центр, экспорт шел с опережением на протяжении всего сельхозгода. Горох отгружался в 56 стран мира (47 стран в 2020/2021 и 49 – в 2019/2020 сельхозгодах). При этом спрос на эту зернобобовую культуру вырос со стороны 41 страны.

Основным покупателем российского гороха стала Турция, нарастившая импорт в два раза, до 394 тыс. тонн (28% от общего объема экспорта). Год назад она была на втором месте. Республика Бангладеш, увеличив импорт в четыре раза, до 282 тыс. тонн (20%), поднялась с шестого на второе место. Значительный рост экспорта гороха отмечен также в Латвию, Казахстан, Бельгию, Киргизию, Азербайджан, Малайзию.

По данным Росстата, в 2021 году РФ собрала 3,168 млн тонн гороха против 2,74 млн тонн в 2020 году.