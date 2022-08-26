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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Bloomberg сообщил о пробуксовке переговоров Merck о покупке Seagen

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. приостановила переговоры о покупке биотехнологической Seagen Inc. из-за разногласий о цене, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры все же могут возобновиться и привести к заключению крупнейшей более чем за десятилетие сделки для Merck.

Приобретение Seagen позволит Merck расширить линейку препаратов для борьбы с раком. На данный момент флагманским и единственным продуктом Merck в секторе является Keytruda.

У Merck и Seagen уже был опыт сотрудничества, в том числе в рамках разработки и коммерциализации терапии для лечения рака груди. Компании заключили соглашение о сотрудничестве в 2020 году. Вместе они развивали проект исследований совместного использования Keytruda и некоторых препаратов Seagen, который обошелся компаниям в $4,5 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что в рамках переговоров с Merck оценка Seagen достигает $40 млрд.

Котировки акций Seagen падают на 8% на предварительных торгах в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании повысилась на 6,3% и составляет сейчас около $30,3 млрд.

Merck Seagen США Keytruda
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