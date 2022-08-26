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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Темпы роста расходов и доходов американцев в июле не оправдали прогнозы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В июле 2022 года расходы населения США в июле выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,2%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

По пересмотренным данным, в июне расходы населения США выросли на 1%, доходы - на 0,7%. Ранее сообщалось об увеличении показателей на 1,1% и на 0,6% соответственно.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле снизился на 0,1% относительно июня, после самого существенного скачка с сентября 2005 года - на 1% месяцем ранее. В годовом выражении индикатор поднялся на 6,3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 0,1% по сравнению с июнем и на 4,6% в годовом выражении.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США Минторговли
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