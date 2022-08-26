"Почта России" 31 августа проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Почта России" планирует 31 августа с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности – премия не выше 125 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 7 сентября.

"Московская биржа" 15 августа зарегистрировала 4 выпуска облигаций компании серий БО-002Р-04 - БО-002Р-07 и включила их в третий уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций "Почты России" общим объемом 98,4 млрд рублей.