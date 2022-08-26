"Мосбиржа" возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в сентябре планирует вернуться к стандартному временному регламенту утренних торгов, сообщили журналистам представители биржи.

"В сентябре мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. Это значит начинать торги не с 10 утра, а возвращаться к утренним торгам с 6:50 мск", - сообщила руководитель направления продаж департамента валютного рынка Яна Плешкова.

Управляющий директор по деривативам Владимир Яровой в свою очередь отметил: "Мы планируем возвращаться к утренним торгам на срочном рынке, как и другие рынки. Это будет в сентябре".

"Мосбиржа" приостановила проведение утренних торгов на срочном рынке с 25 февраля, на валютном - с 28 февраля. Торги на том и на другом рынке открывались с 10:00.