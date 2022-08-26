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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

"Удмуртнефть" может снизить дивиденды за I полугодие на 1,6%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Удмуртнефть" им В.И. Кудинова" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 30 сентября одобрить выплату дивидендов по итогам января-июня 2022 года из расчета 2 тыс. 479,81 рубля на акцию, сообщила компания.

Всего на дивидендные выплаты "Удмуртнефть" направит 8 833,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие прошлого года компания начислила по 2 520,28 рубля на акцию, в общей сложности - 8 977,4 млн рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия текущего года объем дивидендных выплат может снизиться на 1,6%.

Компания является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Удмуртии. Согласно годовой отчетности, через АО "Промлизинг", которое владеет 97,2% "Удмуртнефти", ее контролируют ПАО "НК "Роснефть" и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec.

Удмуртнефть Роснефть Sinopec Промлизинг
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