Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-июле снизилась на 1,1%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле 2022 года совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 1,1% в годовом измерении и составила 48,93 трлн юаней ($7,07 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Снижение показателя связано с периодическими вспышками коронавирусной инфекции в стране и неблагоприятными погодными условиями, сказавшимися на экономике, пишет The Wall Street Journal.

Рекордные жара и засуха ударили по промышленному производству. Антиковидные меры, в том числе очередные локдауны, затронувшие несколько миллионов человек, также привели к масштабным экономическим последствиям. Юань упал к доллару США до минимума за два года.

Прибыль государственных промышленных компаний увеличилась на 8%, тогда как частных - снизилась на 7,1%.

ГСУ не предоставило данные о совокупной прибыли компаний в июле. В июне был зафиксирован рост на 0,8%.