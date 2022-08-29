Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Доллар США чуть подрастает, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в понедельник утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, которая, в свою очередь, обусловлена ростом доллара к евро на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,4 - 60,56 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,5525 руб. (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,1825 руб. (-46,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,15 коп. к уровню закрытия 26 августа, до 60,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,01 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,41 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленные движения к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая рост доллара к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на глобальном рынке после пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором он подтвердил приверженность американского ЦБ агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Ставка ФРС, по словам Пауэлла, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл, выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Ранее его коллеги из руководства ФРС также высказались за продолжение повышения ставки.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по московскому времени в понедельник составляет $101,45 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,72 за баррель, что на 0,71% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.