Выручка "Мегафона" по РСБУ в I полугодии выросла на 6,6% до 156,2 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мегафон" по РСБУ в I полугодии составила 156,2 млрд рублей, увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в отчетности оператора.

Прибыль от продаж возросла в 2,5 раза - до 32,08 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 10,07 млрд рублей против убытка до налогообложения в размере 1,2 млрд рублей в I полугодии 2021 года.

Себестоимость продаж сократилась на 11,7% – до 95,3 млрд рублей.

Чистая прибыль в январе-июне составила 7,97 млрд рублей против убытка в размере 1,04 млрд рублей за аналогичный период 2021 года.

Ранее "Мегафон" объявил, что не будет публиковать свою консолидированную отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года.

"Мегафон" – один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".