Чистые "короткие" позиции в евро достигли максимума с начала пандемии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Уверенность инвесторов в дальнейшем ослаблении евро растет, число чистых открытых позиций на продажу европейской валюты достигло максимума с начала пандемии COVID-19, пишет Financial Times.

Давление на евро оказывают опасения трейдеров, что подъем цен на энергоносители приведет к рецессии в экономике региона, а также общее укрепление доллара США, поддержку которому оказывает агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), число чистых открытых позиций на продажу евро за неделю до 23 августа включительно составило 44,1 тысячи по сравнению с 42,8 тысячи неделей ранее. Это максимум с первой недели марта 2020 года, когда число открытых "коротких" позиций в евро достигло 86,7 тысячи.

Курс евро к доллару упал более чем на 14% с начала текущего года и на прошлой неделе обновил 20-летний минимум на фоне скачка цен на газ.

"Курс евро сейчас полностью обусловлен европейским энергетическим кризисом, - говорит валютный аналитик TD Securities Марк МакКормик. - Ключевым двигателем стоимости евро в следующие пару недель будут новости, касающиеся газопровода "Северный поток", а также цен на газ".

Рост числа "коротких" позиций в евро обусловлен и тем, что доллар считается "тихой гаванью при шторме", а также отсутствием газового кризиса в США, отмечает Дэвид Адамс, отвечающий за стратегию на валютном рынке в Morgan Stanley.

Рост цен на газ вынудил инвесторов пересмотреть прогнозы относительно того, как долго будет сохраняться высокая инфляция в еврозоне, и насколько серьезно пострадает европейская экономика, отмечает FT. Член исполнительного комитета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредили на прошлой неделе на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, что монетарная политика ЕЦБ должна будет оставаться жесткой на протяжении длительного периода времени.

По словам Адамса, фактором риска для инвесторов, делающих ставку на дальнейшее ослабление евро, является возможность разворота "потока денег", который сейчас движется из Европы в США и другие регионы, в следующие 6-12 месяцев, поскольку ЕЦБ будет поднимать ключевые процентные ставки, что сделает европейские активы более привлекательными.