Olympus продаст подразделение решений для науки и промышленности за $3 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Японская Olympus Corp. продает американскому фонду прямых инвестиций Bain Capital LLC подразделение решений для науки и промышленности Evident Co. за 427,6 млрд иен ($3,11 млрд).

"В соответствии с подписанным соглашением, все акции Evident будут переданы Bain Capital 4 января 2023 года при условии одобрения сделки регуляторами", - сообщает Olympus.

Evident - разработчик профессиональных микроскопов, медицинских эндоскопов и другого высокотехнологичного оборудования.

"Учитывая благоприятную рыночную среду, Olympus пришла к заключению, что в ее интересах будет передать акции Evident фонду Bain Capital, чтобы позволить компании развивать свою бизнес-модель с возможностью более гибкого принятия решений", - отмечают в Olympus.

Olympus специализируется на производстве оптики, фототехники, высококачественного оптического оборудования для медицинских исследований.

С начала 2022 года капитализация Olympus выросла на 12%.