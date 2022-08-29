ОЗК продаст непрофильные активы почти на 378 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) планирует в 2022 году продать непрофильные активы на 377,8 млн рублей, сообщается в материалах компании.

Предполагается, что сделки состоятся в четвертом квартале. Наиболее дорогие из непрофильных активов - земельные участки и склад.

ОЗК была создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры российского зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ формирует зерновой холдинг.

В настоящее время в группу ОЗК входят 9 элеваторов общей мощностью хранения 720 тысяч тонн, 3 перерабатывающих предприятия мощностью 490 тысяч тонн в год, два портовых терминала общей мощностью перевалки 7,8 млн тонн в год, в том числе ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП). Группа входит в топ-5 экспортеров зерна.

Компания более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.