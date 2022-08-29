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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Выручка "Почты России" по МСФО в I полугодии выросла на 2,7% до 106,97 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка от продаж АО "Почты России" в I полугодии 2022 года по МСФО составила 106,97 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Убыток от операционной деятельности составил 20,54 млрд рублей против убытка в 809 млн рублей за аналогичный период 2021 года.

Операционные расходы возросли на 23,9% – до 131,4 млрд рублей.

Чистый убыток в январе-июне составил 19,61 млрд рублей, увеличившись в 6 раз по сравнению с убытком за тот же период прошлого года (3,24 млрд рублей).

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, убыток в первом полугодии связан с сезонностью бизнеса "Почты": традиционно основную часть доходов компания получает во время "высокого" сезона с сентября по декабрь. Также с начала года выросли расходы на логистику, амортизацию оборудования, закупку расходных материалов и прочее, сказали в компании. Кроме того, "Почта" получила убыток от курсовых разниц: он возник после пересчета всех валютных доходов, расходов, обязательств и остатков на счетах в рубли по курсу на 30 июня 2022 года.

"Почта России" – российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах

Почта России
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