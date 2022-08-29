Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в I полугодии снизилась до 30,01 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2022 г. сократилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,01 млрд руб., следует из отчета компании.

Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб., сообщила "РусГидро".

EBITDA сократилась на 7,9%, до 61,11 млрд руб., главным образом, из-за роста на 15,4 млрд руб. затрат энергокомпаний Дальнего Востока на топливо, говорится в сообщении "РусГидро".

Выручка компании составила 214,62 млрд руб., прибавив 4,8%. В I полугодии "РусГидро" также получила 26,09 млрд руб. госсубсидий.

Капзатраты в отчетном периоде увеличились на 66,5%, до 38,99 млрд руб.

Заемные средства "РусГидро" на конец июня 2022 г. оценивались в 174,9 млрд руб. Беспоставочный форвард на акции в пользу ВТБ составил 16,32 млрд руб.

На счетах компании по итогам полугодия хранилось 55,51 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,52% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".