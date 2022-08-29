Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в I полугодии снизилась до 30,01 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2022 г. сократилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,01 млрд руб., следует из отчета компании.

Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб., сообщила "РусГидро".

EBITDA сократилась на 7,9%, до 61,11 млрд руб., главным образом, из-за роста на 15,4 млрд руб. затрат энергокомпаний Дальнего Востока на топливо, говорится в сообщении "РусГидро".

Выручка компании составила 214,62 млрд руб., прибавив 4,8%. В I полугодии "РусГидро" также получила 26,09 млрд руб. госсубсидий.

Капзатраты в отчетном периоде увеличились на 66,5%, до 38,99 млрд руб.

Заемные средства "РусГидро" на конец июня 2022 г. оценивались в 174,9 млрд руб. Беспоставочный форвард на акции в пользу ВТБ составил 16,32 млрд руб.

На счетах компании по итогам полугодия хранилось 55,51 млрд руб.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,52% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Выручка "Почты России" по МСФО в I полугодии выросла на 2,7% до 106,97 млрд руб.

Выручка "Почты России" по МСФО в I полугодии выросла на 2,7% до 106,97 млрд руб.

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });