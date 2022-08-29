Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Соосновательница BelkaCar Сардар покинула пост гендиректора компании

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Каршеринг", предоставляющее услуги под брендом BelkaCar, 26 августа сменило гендиректора, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Вместо одной из соосновательниц проекта - Лорианы Сардар - новым гендиректором АО стал Дмитрий Потапов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе BelkaCar, до назначения Потапов занимал пост операционного директора компании (с момента ее основания). Приказ о смене гендиректора действует с 20 августа.

"Изменения в руководстве компании соответствуют объявленной в 2021 году новой стратегии роста, которая предполагает переход от монопродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, которая будет способна закрывать больший пул транспортных задач пользователей", - добавили в BelkaCar.

Сардар возглавляла АО "Каршеринг" с 12 февраля 2021 года. До нее пост гендиректора компании занимала другая соосновательница BelkaCar - Екатерина Макарова (с августа 2014 года).

Тогда смена гендиректора объяснялась "внутренней ротацией партнеров", Макарова продолжила участвовать в развитии проекта в качестве акционера.

Третья соосновательница - Елена Мурадова - отвечает за корпоративные продажи, службу поддержки, маркетинг, взаимоотношения с ключевыми партнерами и за юридический блок BelkaCar, говорится на сайте компании.

В свою очередь, в пресс-службе BalkaCar пояснили, что Сардар и Мурадова продолжат работать в компании в качестве управляющих партнеров и сфокусируются на развитии новых продуктов и направлений.

Каршеринг BelkaCar работает с 2016 года; услуги предоставляет юрлицо АО "Каршеринг", единственным владельцем которого является кипрская BelkaCar Ltd.

Осенью 2019 года основным акционером BelkaCar стала Coneplace Limited - дочерняя компания BMT Private Equity Limited, созданная основателем "Вымпелкома" Дмитрием Зиминым. Тогда сообщалось, что Coneplace Limited полностью выкупила долю Winterberg Group (ранее Bryanston Group), докупила акции и стала мажоритарием проекта.

В декабре 2019 года "Ведомости" сообщали, что BMT Private Equity Limited стала единственным владельцем BelkaCar.

Сервис BelkaCar доступен в Москве, Сочи и Краснодаре. Парк авто составляет более 5 тыс. машин. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка АО "Каршеринг" составила 4,1 млрд рублей, чистый убыток - 314,5 млн рублей.

BelkaCar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Соллерс Авто" в I полугодии получила 1,1 млрд руб. убытка по МСФО

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Выручка "Почты России" по МСФО в I полугодии выросла на 2,7% до 106,97 млрд руб.

Выручка "Почты России" по МСФО в I полугодии выросла на 2,7% до 106,97 млрд руб.

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });