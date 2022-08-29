Соосновательница BelkaCar Сардар покинула пост гендиректора компании

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Каршеринг", предоставляющее услуги под брендом BelkaCar, 26 августа сменило гендиректора, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Вместо одной из соосновательниц проекта - Лорианы Сардар - новым гендиректором АО стал Дмитрий Потапов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе BelkaCar, до назначения Потапов занимал пост операционного директора компании (с момента ее основания). Приказ о смене гендиректора действует с 20 августа.

"Изменения в руководстве компании соответствуют объявленной в 2021 году новой стратегии роста, которая предполагает переход от монопродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, которая будет способна закрывать больший пул транспортных задач пользователей", - добавили в BelkaCar.

Сардар возглавляла АО "Каршеринг" с 12 февраля 2021 года. До нее пост гендиректора компании занимала другая соосновательница BelkaCar - Екатерина Макарова (с августа 2014 года).

Тогда смена гендиректора объяснялась "внутренней ротацией партнеров", Макарова продолжила участвовать в развитии проекта в качестве акционера.

Третья соосновательница - Елена Мурадова - отвечает за корпоративные продажи, службу поддержки, маркетинг, взаимоотношения с ключевыми партнерами и за юридический блок BelkaCar, говорится на сайте компании.

В свою очередь, в пресс-службе BalkaCar пояснили, что Сардар и Мурадова продолжат работать в компании в качестве управляющих партнеров и сфокусируются на развитии новых продуктов и направлений.

Каршеринг BelkaCar работает с 2016 года; услуги предоставляет юрлицо АО "Каршеринг", единственным владельцем которого является кипрская BelkaCar Ltd.

Осенью 2019 года основным акционером BelkaCar стала Coneplace Limited - дочерняя компания BMT Private Equity Limited, созданная основателем "Вымпелкома" Дмитрием Зиминым. Тогда сообщалось, что Coneplace Limited полностью выкупила долю Winterberg Group (ранее Bryanston Group), докупила акции и стала мажоритарием проекта.

В декабре 2019 года "Ведомости" сообщали, что BMT Private Equity Limited стала единственным владельцем BelkaCar.

Сервис BelkaCar доступен в Москве, Сочи и Краснодаре. Парк авто составляет более 5 тыс. машин. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка АО "Каршеринг" составила 4,1 млрд рублей, чистый убыток - 314,5 млн рублей.