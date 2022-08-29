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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:28

ОАК в I полугодии нарастила чистый убыток по МСФО в 13,5 раза, до 13,2 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в I полугодии 2022 года увеличило чистый убыток по МСФО в 13,5 раза относительно того же периода 2021 года, до 13,2 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка сократилась на 12%, до 117,8 млрд руб. В частности, выручка от строительства и продажи воздушных судов составила 60,5 млрд руб. (годом ранее - 75,6 млрд руб.), от их модернизации и ремонта - 26,5 млрд руб. (годом ранее - 29,4 млрд руб.), от НИОКР - 22,8 млрд руб. (годом ранее - 15 млрд руб.)

Себестоимость продаж ОАК повысилась на 6%, до 101,9 млрд руб. Существенное давление на финансовый результат группы также оказало начисление резервов под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и обесценение авансов (31,8 млрд руб.), управленческие и коммерческие расходы (16,3 млрд и 6,9 млрд руб. соответственно).

Доходы от реализации активов, предназначенных для продажи, составили 25,3 млрд руб.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода составили 556,5 млрд руб. против 494,3 млрд руб. на конец 2021 года, относящиеся к ним кредиты и займы - 365,8 млрд против 334 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 862,5 млрд против 844,6 млрд руб., займы и кредиты - 382,6 млрд против 363,1 млрд руб.

Группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования текущей деятельности, включая рефинансирование текущего кредитного портфеля, допзаймы от акционеров и новые банковские кредиты, говорится в отчете. Для улучшения финансовых показателей планируются "меры по улучшению выручки", сокращению расходов и продаже непрофильных активов.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

ОАК
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