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GDR "Магнита" исключены из листинга Лондонской фондовой биржи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отменило листинг GDR "Магнита", Лондонская фондовая биржа отменила допуск расписок к торгам на основном рынке, сообщила компания.

Ранее, 26 августа, вступило в силу прекращение депозитарного соглашения, заключенного "Магнитом" с JPMorgan Chase Bank 20 февраля 2008 года, на основании которого были выпущены GDR.

Ритейлер напомнил, что в соответствии с федеральным законом №319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу 14 июля) осуществляется процедура получения держателями GDR, учитываемых в российских депозитариях, соответствующего количества акций.

Держатели GDR, учитываемых в иностранных депозитариях, которые не могут конвертировать расписки в акции, в том числе в связи с санкциями, вправе направить в ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" заявление о принудительной конвертации GDR. Заявление может быть подано не позднее 11 октября.

Как сообщалось, "Магнит" в соответствии с законом 114-ФЗ направил в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и в мае получил отказ.

"Магнит" провел IPO на ММВБ и РТС в 2006 году, а в 2008 году разместил депозитарные расписки на LSE.

"Магнит" – второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. Крупнейшим акционером компании является Marathon Group Александра Винокурова. В январе Marathon увеличила долю в ритейлере до 29,2%, выкупив акции у ВТБ.

Магнит Лондонская фондовая биржа LSE
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