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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 8,8%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В августа в Германии потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 8,5% в июле.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали аналогичного повышения. В июле они поднялись на 0,8%.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в этом месяце составила 7,9% в годовом выражении. Аналогичный уровень был зафиксирован в мае текущего года, он является максимальным с 1973 года.

Цены в августе относительно предыдущего месяца поднялись на 0,3%. Аналитики оценивали годовую инфляцию на уровне 7,8%, месячную - 0,3%. В июле она составляла 7,5% и 0,9% соответственно.

Согласно предварительным данным, стоимость энергоносителей в ФРГ в этом месяце подскочила на 35,6% в годовом выражении (в июле - на 35,7%), продуктов питания - на 16,6% (на 14,8%). При этом услуги подорожали на 2,2% (на 2%).

Destatis Германия
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