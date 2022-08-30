Brent подешевела до $101,30 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение в ходе торгов во вторник после 4%-го скачка днемп ранее из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

К 14:57 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,79 (3,61%), до $101,30 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,89 (2,98%), до $94,12 за баррель.

Цены на нефть могут завершить снижением третий месяц подряд, пишет Trading Economics. Трейдеры оценивают возможность снижения спроса на фоне опасений по поводу предложения. Инвесторы опасаются, что активные меры крупнейших мировых центробанков по борьбе с инфляцией могут ударить по спросу на энергоресурсы.

В центре внимания участников рынка остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

После боестолкновений в Триполи на выходных возникли опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

"Новая волна опасений снижения добычи в Ливии вместе с неопределенностью в отношении предстоящего заседания ОПЕК+ обеспечили поддержку нефтяному рынку в понедельник, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако без крупных перебоев в поставках или интервенций ОПЕК+ вряд ли можно ждать существенного подъема цен в ближайшей перспективе".