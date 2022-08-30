Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ВЭБ оплатит поставку вагонов петербургскому метро за счет депозитов из ФНБ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ заключил с АО "Трансхолдлизинг" (входит в состав "Трансмашхолдинга") кредитный договор для финансирования поставки вагонов метро в рамках обновления подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен", сообщила госкорпорация.

Всего в рамках соглашения метрополитен Санкт-Петербурга получит 950 вагонов, общий бюджет проекта оценивается в 129,3 млрд рублей. Объем финансирования со стороны ВЭБа составит 96,9 млрд рублей (75% стоимости), его источником станут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенные на депозитах в госкорпорации. После погашения кредита средства в полном объеме будут возвращены в ФНБ. Срок поставки подвижного состава - 2022-2031 годы.

Оставшиеся 25% стоимости поставки вагонов (32,4 млрд рублей в виде авансовых платежей) возьмет на себя Петербург.

В качестве поставщика будет выступать Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в "Трансмашхолдинг"). Из 950 вагонов новой серии будут сформированы восьмивагонные и шестивагонные поезда.

На прошлой неделе ТМХ сообщал, что общая стоимость поездов в рамках договора составляет около 242 млрд рублей. В пресс-службе ТМХ "Интерфаксу" пояснили, что в эту сумму входят стоимость подвижного состава - 129 млрд рублей и проценты по лизингу за 15 лет - 113 млрд рублей.

Согласно условиям контракта, в текущем году метрополитен получит 8 поездов по восемь вагонов.

ВЭБ ранее уже привлекал средства ФНБ для финансирования поставок вагонов для метро. В частности, c использованием средств ФНБ при поддержке ВЭБа профинансировано приобретение и предоставление в лизинг 1432 вагонов "Москва" и "Ока" для московского метро на условиях контракта жизненного цикла. Совокупная стоимость поставленных вагонов составляет 109 млрд рублей, из которых в течение 2016-2020 годов ВЭБ предоставил 78,5 млрд рублей, в том числе 63 млрд рублей за счет привлечения средств ФНБ. Возврат кредитных средств должен быть произведен до конца 2035 года.

ВЭБ Трансхолдлизинг Петербург Петербургский метрополитен Трансмашхолдинг ФНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Exxon допускает подачу иска к правительству России из-за ситуации с "Сахалином-1"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Ключевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой пост

Ключевой топ-менеджер YouTube Роберт Кинкл покинет свой пост

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два самолета Boeing 737 MAX

Цены на газ в Европе отступили от максимумов из-за прохладной погоды

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Рынок акций США завершил снижением вторые торги подряд

Рынок акций США завершил снижением вторые торги подряд

В Союзе экспортеров зерна заявили о трудностях при росте платы за проход через Босфор

В Союзе экспортеров зерна заявили о трудностях при росте платы за проход через Босфор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });