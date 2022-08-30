ВЭБ оплатит поставку вагонов петербургскому метро за счет депозитов из ФНБ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ заключил с АО "Трансхолдлизинг" (входит в состав "Трансмашхолдинга") кредитный договор для финансирования поставки вагонов метро в рамках обновления подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен", сообщила госкорпорация.

Всего в рамках соглашения метрополитен Санкт-Петербурга получит 950 вагонов, общий бюджет проекта оценивается в 129,3 млрд рублей. Объем финансирования со стороны ВЭБа составит 96,9 млрд рублей (75% стоимости), его источником станут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенные на депозитах в госкорпорации. После погашения кредита средства в полном объеме будут возвращены в ФНБ. Срок поставки подвижного состава - 2022-2031 годы.

Оставшиеся 25% стоимости поставки вагонов (32,4 млрд рублей в виде авансовых платежей) возьмет на себя Петербург.

В качестве поставщика будет выступать Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в "Трансмашхолдинг"). Из 950 вагонов новой серии будут сформированы восьмивагонные и шестивагонные поезда.

На прошлой неделе ТМХ сообщал, что общая стоимость поездов в рамках договора составляет около 242 млрд рублей. В пресс-службе ТМХ "Интерфаксу" пояснили, что в эту сумму входят стоимость подвижного состава - 129 млрд рублей и проценты по лизингу за 15 лет - 113 млрд рублей.

Согласно условиям контракта, в текущем году метрополитен получит 8 поездов по восемь вагонов.

ВЭБ ранее уже привлекал средства ФНБ для финансирования поставок вагонов для метро. В частности, c использованием средств ФНБ при поддержке ВЭБа профинансировано приобретение и предоставление в лизинг 1432 вагонов "Москва" и "Ока" для московского метро на условиях контракта жизненного цикла. Совокупная стоимость поставленных вагонов составляет 109 млрд рублей, из которых в течение 2016-2020 годов ВЭБ предоставил 78,5 млрд рублей, в том числе 63 млрд рублей за счет привлечения средств ФНБ. Возврат кредитных средств должен быть произведен до конца 2035 года.