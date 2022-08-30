В парламент Эстонии внесли законопроект о переходе на 100% потребление энергии из ВИЭ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по экономике парламента Эстонии (Рийгикогу) одобрила законопроект об организации энергетического хозяйства о полном переходе страны на возобновляемую энергию к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Комиссия направила законопроект в парламент, который должен его обсудить в первом чтении 31 августа.

В пояснительной записке к документу говорится, что целевой показатель доли возобновляемой электроэнергии должен быть изменен таким образом, чтобы к 2030 году на нее приходилось не менее 100% от общего потребления электроэнергии вместо нынешних 40%.

Для достижения этой цели в 2024-2025 годах планируется провести дополнительные торги на возобновляемую электроэнергию по наиболее низкой предложенной цене в общем объеме не менее 1 млрд кВт.ч. Кроме того, возможно введение платы за установку ветрогенераторов и ускорение процедуры по выдаче разрешений на строительство ветряных электростанций.

Также будут выделены дополнительные средства на модернизацию электросетей. Кроме того, планируется найти возможности упростить подключение к сетям новых производственных мощностей.

По словам председателя комиссии Кристена Михала, в закон об организации энергетического хозяйства будут внесены поправки, призванные смягчить высокие цены на энергию и обеспечить энергетическую независимость Эстонии.

"Дефицит энергии в нашем регионе приводит к проблемам как с ценой, так и с безопасностью. Производство из возобновляемых источников электроэнергии в объеме, по меньшей мере соответствующем потреблению, позволит обеспечить потребителям более выгодные цены и сохранить чистоту природы", - сказал он.

В свою очередь член комиссии Таави Аас отметил, что "на бумаге цель выглядит амбициозной", но важно решить, "как количество энергии, зависящее от сил природы и технологического развития, может быть получено в реальности".

"Если мы продолжим слишком полагаться на то, что рынок сам себя регулирует, а солнечные электростанции останутся доминирующими при достижении общего объема потребляемой электроэнергии, то в действительности это может быть не на 100%. Этим процессом нужно управлять - прежде всего необходимо обеспечить разумный баланс ветровой и солнечной энергии", - считает Аас.