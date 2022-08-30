Бывший лакокрасочный завод норвежской Jotun в Ленобласти переименовали в "Литум"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Атомстройкомплекс", купившая у норвежской Jotun Group лакокрасочный завод в Тосненском районе Ленинградской области, переименовала юридическое лицо, владеющее предприятием.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Йотун Пейнтс" с 26 августа называется ООО "Литум", ИНН сохранился прежний.

В пресс-службе "Атомстройкомплекса" отказались от комментариев.

В начале марта этого года Jotun Group заявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине, а в начале августа продала группе "Атомстройкомплекс" свой завод в Ленинградской области. Отмечалось, что сотрудники предприятия сохранят свои должности. Стоимость сделки не раскрывается. Бренды, интеллектуальная собственность и технологии производителя красок не вошли в сделку.

Jotun Group занимается разработкой, производством и поставками лакокрасочной продукции, включая защитные противокоррозионные покрытия. Российский завод компании открылся в 2014 году. Инвестиции в проект составили более 1,7 млрд рублей. Мощность – 12 млн литров жидких красок и 3,6 тыс. тонн порошковых покрытий в год.

"Атомстройкомплекс" – крупный строительный холдинг, работающий в основном в Уральском регионе, основан в 1995 году. Занимается строительством жилья, социальных и коммерческих объектов, комплексным развитием территорий, выполняет общестроительные, специализированные подрядные и дорожные работы. Имеет собственное производство стройматериалов.