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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Крупнейший китайский коммерческий банк ICBC увеличил квартальную прибыль

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) в первом полугодии 2022 года увеличил чистую прибыль благодаря росту портфеля кредитов и повышению процентного дохода.

Чистая прибыль банка в январе-июне составила 171,51 млрд юаней ($24,83 млрд) против 163,47 млрд юаней годом ранее.

Чистый процентный доход ICBC повысился на 4,5% - до 351,43 млрд юаней, чистый комиссионный доход - на 0,1%, до 76,02 млрд юаней.

Чистая процентная маржа опустилась по итогам первого полугодия до 2,03% по сравнению с 2,10% в марте и 2,12% год назад.

Объем выданных банком кредитов составлял 22,341 трлн юаней на конец июня, что на 8,1% превышает показатель на конец минувшего года. Причем доля проблемных кредитов в общем объеме портфеля сократилась до 1,41% с 1,42%.

Общий объем активов ICBC на конец июня составлял 38,744 трлн юаней, увеличившись с начала года на 10%.

Рыночная капитализация ICBC с начала 2022 года снизилась на 5,8% (до 1,48 трлн юаней), в то время как фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 11,3%.

ICBC Китай Shanghai Composite
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