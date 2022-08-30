В интервенционный фонд РФ в августе закупили почти 23 тыс. т зерна

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государство в августе закупило в интервенционный фонд 22 950 тонн зерна в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Об этом сообщил журналистам советник министра сельского хозяйства РФ Юрий Косован.

В том числе куплено 20 250 тонн пшеницы и 2 700 тонн ржи. Средневзвешенные цены составили 14 400 рублей за тонну пшеницы 3 класса, 13 700 рублей – за тонну пшеницы 4 класса, 10 100 рублей – за тонну ржи. "Это является комфортным уровнем для производителей", - считает Косован.

Во вторник в ходе очередных торгов в Курганской области была закуплена партия ржи в объеме 1 350 тонн на 15 млн рублей.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), в августе закуплено зерна на 342,042 млн рублей, в том числе пшеницы 3 класса – на 169,6 млн рублей, пшеницы 4 класса – на 142,4 млн рублей, ржи – почти на 30 млн рублей.

Как отметил Косован, закупки зерна в госфонд при текущей ценовой конъюнктуре позволяют поддержать аграриев и обеспечить возможность сбыта по приемлемой стоимости. "По мере приближения уборочной кампании к финалу этот инструмент все более востребован сельхозпроизводителями. Рассчитываем, что он окажет позитивное влияние на уровень их рентабельности и общую ценовую ситуацию", - сказал он.

Советник главы ведомства подтвердил планы Минсельхоза довести запасы фонда до 3 млн тонн, что соответствует 2-3-месячной потребности внутреннего рынка.

Следующие торги назначены на 1,2 и 5 сентября.

Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен – выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.