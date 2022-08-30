Рубль завершил день умеренным укреплением к доллару и евро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понизились на "Московской бирже" по итогам волатильных торгов вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине, невзирая на ускорение падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,94 руб./$1 в 19:00, что на 45,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60 руб./EUR1, подешевев на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,29 копейки - до 59,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил умеренный рост к доллару и евро в ходе вечерних торгов, несмотря на усиление падения цен на нефть. Участники рынка отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что решений по новому бюджетному правилу пока не принималось.

"Есть ли решение по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, обсуждал ли президент с министром финансов проект бюджета на новую трехлетку и новое бюджетное правило. "Естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса", - добавил представитель Кремля.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы вновь повторил тезис о необходимости увеличения доли рублевых расчетов и отказа от "недружественных" валют. "Необходимо также продолжить повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют "недружественных" стран", - отметил он.

О ставке ФРС

Участники рынков продолжают анализировать заявления представителей мировых центробанков о "скоординированном ужесточении" денежно-кредитных политик. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Монетарная политика ЕЦБ

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили в Джексон-Хоуле, что монетарная политика ЕЦБ, вероятно, должна будет оставаться жесткой на протяжении длительного периода времени.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что ужесточение политики потребует от мировых ЦБ более крупной "жертвы" в плане последствий для экономики, чем в прошлом, поскольку "глобализация инфляции" затрудняет возможности сохранения центробанками контроля над инфляцией, пишет газета Financial Times.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что не должно быть сомнений в готовности ЕЦБ поднять ключевые процентные ставки выше так называемого "нейтрального" уровня, который не сдерживает, но и не ограничивает экономическую активность. Он полагает, что ставки могут достичь уровня в 1-2% до конца текущего года.

В настоящее время рынок оценивает в 74,5% вероятность повышения ставки Федрезервом снова на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, свидетельствует инструмент FedWatch от CME. Данные о безработице в Штатах за август, которые будут опубликованы в пятницу, могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании.

Комментарии аналитиков

"Чем ближе к сентябрю, тем больше участники рынка обдумывают вероятность возобновления покупок валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Это может оказывать давление на курс рубля. Пока же инвесторы в основном заняты консолидацией после активных движений ранее", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На российском валютном рынке после утренних попыток укрепления рубль большую часть оставшегося дня терял позиции. Давление на его позиции оказывало прежде всего снижение нефтяных котировок: если в первой половине дня стоимость марки Brent на максимуме была близка к отметке $103,5 за баррель, то уже во второй половине дневных торгов котировки опускались ниже $99. (. . .) Отметим, что с окончанием налогового периода доллару уже гораздо легче удерживать позиции выше 60 руб. Кроме того, поддержку оказывает глобальный рынок, где USD находится на многолетних максимумах к корзине основных мировых валют. В то же время дальнейшему укреплению доллара на локальном рынке пока мешают нефтяные котировки, пребывание которых вблизи и выше $100 за баррель является весьма комфортной ситуацией для рубля", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть теряют более 4,5% в ходе торгов во вторник после существенного подъема накануне. Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch.

Накануне цены подскочили на 4% из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 во вторник составляет $99,02 за баррель, что на 5,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,71 за баррель, что на 5,46% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Цены на нефть могут завершить снижением третий месяц подряд, пишет Trading Economics. Инвесторы опасаются, что активные меры крупнейших мировых центробанков по борьбе с инфляцией могут ударить по спросу на энергоресурсы.

В центре внимания участников рынка остаются ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем Минэнерго США в среду опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 августа на 0,41 копейки, до 60,3677 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,44 копейки, до 60,5752 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 4,97 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,3748 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 0,91 копейки и составил 60,3365 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 690,156 млн, из которых $632,606 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 057,55 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 54,15 копейки, до 60,497 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 59,3 копейки, до 60,5822 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 121,49 млн, из которых EUR185,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR936,127 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 30 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 294,9 млрд рублей (при лимите 2,8 трлн рублей и спросе 2 трлн 294,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 августа, банки разместили 2 трлн 271 млрд рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 271 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,93% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта - до 8,29% и 8,32% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 8,33%, 8,38% и 8,4% годовых соответственно.