Фондовые индексы США продолжили снижаться на заявлениях Пауэлла

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

В свою очередь, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Опубликованные во вторник данные исследовательской организации Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 103,2 пункта по сравнению с пересмотренными 95,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 97,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты FactSet прогнозировали подъем до 97,4 пункта.

Подъем показателя был отмечен впервые за последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

Акции Best Buy Co. выросли на 1,6%. Американский ритейлер электроники зафиксировал снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале в 2,4 раза при почти 13%-ном сокращении выручки.

Цена акций Lucid Group Inc. уменьшилась на 6,3%. Американский производитель электромобилей подал на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США "резервную заявку" на привлечение капитала на сумму до $8 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Акции Tesla Inc. подешевели на 2,5%. Компания подала исковое заявление в суд на ряд местных органов власти, ассоциацию дилеров и несколько дилерских компаний штата Луизиана, обвинив их в создании ограничений для продажи электромобилей клиентам напрямую.

Котировки акций Twitter Inc. снизились на 1,8%. Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству соцсети, приведя в нем дополнительные причины, позволяющие, по их мнению, главе Tesla разорвать соглашение о покупке соцсети.

Бумаги Roper Technologies Inc. подешевели на 0,34%. Американская многопрофильная технологическая компания покупает разработчика ПО в сфере образования Frontline Education у инвестиционной Thoma Bravo LP за $3,725 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,96% - до 31790,87 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 1,1% - до 3986,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,12% и составил 11883,14 пункта.