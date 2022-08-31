ВТБ начнет выдачу экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными на сумму до 100 тыс. рублей, говорится в сообщении банка.

По прогнозам банка, объем кредитов ВТБ в этом сегменте составит порядка 800 млн рублей до конца года.

Экспресс-кредиты будут выдаваться на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей.

"В нынешних рыночных условиях получение средств "здесь и сейчас" с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами. Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями", - прокомментировал запуск новой услуги начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин, чьи слова приводятся в релизе.

За семь месяцев 2022 года ВТБ выдал кредитов наличными на 310 млрд рублей (портфель таких кредитов достиг почти 1,8 трлн рублей).

Розничный бизнес ВТБ много лет позиционировал себя как банк для среднего класса, активно привлекая на обслуживание высокодоходных клиентов. В прошлом году ВТБ заявил, что планирует расширить клиентскую базу за счет пенсионеров и молодежи.