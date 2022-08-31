"Русская аквакультура" выплатит дивиденды за I полугодие в 15 рублей на акцию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Русская аквакультура" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года в размере 15 рублей на акцию.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 11 сентября, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "Русской аквакультуры" разделен на 87 876 649 акций. Таким образом, общий размер дивидендов за первое полугодие может составить 1,32 млрд рублей.

"Русская аквакультура" утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Русская аквакультура" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию.

Дивиденды по итогам I квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев.

Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

ПАО "Русская аквакультура" - управляющая компания группы, которая занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии.

Чистая прибыль "Русской аквакультуры" по РСБУ за первое полугодие 2022 года составила 2,32 млрд рублей против 755 млн рублей годом ранее. Показатели по МСФО компания не раскрывала.

Основным акционером "Русской аквакультуры" является Максим Воробьев (47,7%). ООО "УК "Свиньин и партнеры" принадлежит 24,99%, ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" - 8,4%, дочерним обществам - 1,9%. По оценкам "Московской биржи", на конец 2021 года 14% акций компании находились в свободном обращении.