Правительство обсудит поддержку спроса на отечественные дизельгенераторы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство проработает рекомендации для отечественных компаний нефтегазового сектора, чтобы они активнее использовали дизельгенераторное оборудование отечественного производства, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, осматривая завод группы компаний ПСМ в Ярославской области.

Гендиректор предприятия Андрей Медведев доложил главе кабмина, что компании нефтегазового сектора и иные ресурсные компании с госучастием используют в основном дизельгенераторные установки импортного производства и попросил помощи в продвижении российского оборудования.

"Ходил по вашему заводу и об этом тоже думал, как простимулировать. Для этого есть ряд инструментов, которые Минпромторг разрабатывает. Что касается компаний нефтегазового сектора, обязательно мы такие рекомендации дадим. Еще подробно с Минпромторгом проработаем этот вопрос", - согласился Мишустин. "Не будут покупать [оборудование] - не будет качество повышаться", - подчеркнул он.

При этом, заметил Мишустин, многое зависит и от самих производителей. Он поинтересовался у Медведева, сможет ли ПСМ расширить и масштабировать производство для реализации таких заказов. "Мы уверены, что сможем, готов нести личную ответственность", - ответил гендиректор. "Вместе с губернатором", - добавил председатель правительства.

Он также посоветовал ПСМ пользоваться всеми инструментами господдержки для реализации своих проектов. Выслушав доклад о планах строительства второй очереди завода "ПСМ Прайм" в Ярославской области, Мишустин посоветовал обратиться за помощью в ВЭБ.РФ.