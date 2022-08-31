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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запасы нефти в США снизились на 3,33 млн баррелей за неделю

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 112 тыс. баррелей, до 111,71 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

США
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