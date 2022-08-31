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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

МФО начнут формировать повышенные резервы по займам на чужие паспорта

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации с 1 апреля 2023 года должны будут формировать повышенные резервы на возможные потери (99%) по займам, выдающимся по чужим паспортам, следует из указания Банка России.

Это должно стимулировать МФО тщательнее подходить к выяснению личности заемщика, отмечает ЦБ.

В соответствии с указанием регулятора, МФО смогут не повышать минимальную величину процента от суммы требований по договору займа не менее чем на 10 процентных пунктов при формировании резервов по займам, по которым показатель долговой нагрузки заемщика превышает 50%.

Кроме того, с 1 апреля 2023 года МФО освободят от обязанности ежегодно проверять наличие у заемщика статуса субъекта МСП или самозанятого. Такая проверка должна будет проводиться только при выдаче займа или увеличении его суммы.

Банк России МФО
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