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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минэкономразвития уточнит прогноз по динамике инвестиций в России в 2022 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Данные Росстата по росту инвестиций в основной капитал в России во II квартале приведут к коррекции прогноза Минэкономразвития на 2022 год в сторону меньшего их снижения, говорится в комментарии министерства.

Росстат ранее сообщил, что инвестиции в основной капитал в России во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в годовом выражении после роста на 12,8% в I квартале. В целом за I полугодие 2022 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал в 7,8% по сравнению с I полугодием 2021 года.

"Положительная динамика во втором квартале дает основания скорректировать прогноз по инвестициям в основной капитал за 2022 год в сторону уменьшения вероятного спада. В то же время мы понимаем, что главные вызовы сохраняются и связаны прежде всего с ограничениями на импорт инвестиционного оборудования", - прокомментировала статданные директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова.

"Даже с учетом того, что статистика инвестиций отражает ситуацию с некоторым временным лагом, данные за второй квартал свидетельствуют о том, что сокращения инвестиций "в моменте" не произошло. Более того, несмотря на беспрецедентное санкционное давление предприниматели нашли возможность профинансировать многие уже запущенные проекты", - отмечает она.

Минэкономразвития в середине августа значительно улучшило свой прогноз по падению инвестиций в основной капитал в 2022 году - до 10,8% с 19,4% в майской версии прогноза, но на фоне данных за второй квартал и полугодие и новые цифры выглядят уже слишком пессимистично.

29 августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что снижение инвестиций в 2022 году в России может не превысить 2%, а в 2023 году оказаться в пределах 1%.

Минэкономразвития Росстат Андрей Белоусов
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