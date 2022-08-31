ВВП Латвии в I полугодии вырос на 4,7%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года ВВП Латвии вырос на 4,7% в годовом измерении и составил 17,7 млрд евро, сообщило Центральное статистическое управление страны.

Во втором квартале рост экономики составил 3%, с учетом сезонно и календарно скорректированных данных - уменьшился на 1% и в фактических ценах составил 9,52 млрд евро.

В апреле-июне зафиксирован рост в обрабатывающей промышленности на 5,8%, в том числе производстве готовых металлических изделий - на 4,8%, неметаллических минеральных продуктов - на 7,1%. Крупнейший сектор обрабатывающей промышленности - производство древесины и изделий из дерева - сократился на 0,5%.

Заметное снижение произошло в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,5%, в электроэнергетике снабжении газом, теплом и кондиционировании воздуха - на 10,8%, в водоснабжении, канализации и очистке сточных вод - на 10%.

В АПК зарегистрирован рост на 3,2%, в строительстве - падение на 13,8%.

Спад в оптовой торговле на 21,1% частично компенсировало увеличение в розничной торговле на 2,5%. На рост сектора транспорта и хранения на 7,2% положительно повлиялj увеличение производства в сфере наземного и трубопроводного транспорта на 2,4%, воздушного транспорта - в 3,7 раза.

Снятие ограничений на передвижение способствовало росту гостиничной отрасли и общественного питания на 77,4%.

В финансовом и страховом секторе спад составил 5,5%.

Во втором квартале общие расходы на потребление домашних хозяйств увеличились на 8%, чему способствовала полная отмена антиковидных ограничений. Расходы на конечное потребление государственного управления увеличились на 2,7%.

Экспорт товаров и услуг в апреле-июне вырос на 9,1%, основными товарами были древесина и изделия из нее, а также минеральные продукты. Импорт увеличился на 11,2%. Ввозились в основном минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование.