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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги в среду очередным снижением.

На этой неделе американские акции находятся под давлением после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка ФРС должна быть поднята до того уровня, который будет контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с четверга, последнего дня перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%.

"Пыль после Джексон-Хоула оседает. На рынке есть конфликтующие элементы - оптимизм, который движет инвесторов покупать акции в яме, и рыночные основы, которые говорят о том, что ситуация ухудшится", - полагает глава макроэкономического анализа Lombard Odier Asset Management Флориан Иелпо.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил также, что Федрезерву будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Число трудящихся в частном секторе США в августе увеличилось на 132 тыс. человек, показали данные исследовательской организации ADP. Темпы роста замедляются по итогам второго месяца подряд: в июле показатель вырос на 268 тыс., в июне - на 480 тыс. Теперь рынок ждет публикации отчета по безработице министерством труда США, которая состоится в пятницу. Эксперты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что число занятых, включая государственный сектор, в текущем месяце выросло на 380 тыс. человек.

Джером Пауэлл США
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