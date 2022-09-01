Ценовой покер на российском рынке аудита. Репортаж

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уход из России "большой четверки" международных аудиторов - PwC, EY, KPMG и Deloitte - может серьезно изменить ситуацию на отечественном рынке аудиторских услуг. У российских компаний, отрезанных от зарубежного рынка капитала, объективно теперь меньше оснований платить в 4-5 раз больше за аудит, и в их среде появился интерес переходить к "исконно" отечественным специалистам - по крайней мере, последние об этом публично говорят. Но пока преемники "большой четверки" твердо стоят на своем: качественная услуга должна стоить дорого, и цены они снижать на собираются.

Весной 2022 года из-за военной операции на Украине "большая четверка" аудиторов исключила российские подразделения из своих сетей, и они продолжили бизнес в России как самостоятельные компании, сменив название. Вместо PwC в России теперь работают "Технологии доверия" (ТеДо), EY - Б1, Deloitte - "Деловые решения и технологии" (ДРТ), KPMG - Kept.

Уход "четверки" и ребрендинг ввел в уравнение, определяющее состояние рынка аудиторских услуг в России, три неизвестных. Во-первых, готовы ли будут крупные компании по-прежнему платить оставшимся в России бывшим партнерам PwC, EY, KPMG и Deloitte по старым ставкам. Во-вторых, не собираются ли те снизить цены. В-третьих, если этого не произойдет, как себя поведут заказчики, не начнут ли они в массовом порядке переходить к российским (или, скорее "старороссийским" - ведь бывшая "большая четверка" теперь тоже исключительно российская) компаниям сопоставимого профессионализма.

"Будете ли вы снижать цены и приближаться к ценам качественных российских компаний, либо вы будете стараться держать планку?" - попыталась прояснить ситуацию президент аудиторской компании "Пачоли" Светлана Романова на конференции "Аудит и консалтинг: тренды, прогнозы, итоги полугодия", организованной "Коммерсантом", обращаясь к присутствовавшим в зале представителям ДРТ и Kept.

"Ведь не секрет, что цены "большой четверки" значительно отличались от цен качественных российских компаний в связи с тем, что ваши клиенты покупали бренд", - говорила Романова. По ее словам, цены "большой четверки" иногда в 4-5 раз были выше, чем за аналогичную качественную услугу российской компании.

Причина в том, что аудиторское заключение от "большой четверки" было практически обязательным атрибутом для финансовой отчетности компании, которая выходила на международный финансовый рынок. "С вашим брендом было легко выходить на международные рынки заимствований, искать инвесторов", - добавила Романова. О том, что теперь российские компании ни на фондовом, ни на долговом рынке за границей не ждут, в зале не говорили, но секретом это тоже не было.

С оценкой Романовой относительно разницы в ценах на услуги российских и международных аудиторов никто не спорил. При этом выходцы из Deloitte и KPMG всячески старались продемонстрировать, что оснований для снижения цены нет.

"Объективных причин для ее (стоимости услуг - ИФ) радикального снижения, мы, честно говоря, не видим", - сказал на конференции глава департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев. По его словам, плата за бренд в себестоимости услуг его компании составляла "единицы процентов". "Стоимость бренда как такового в ценообразовании измерялась единицами процентов", - подтвердил старший управляющий партнер ДРТ Игорь Токарев.

При этом российские преемники международных аудиторов должны будут нести существенные расходы на обеспечение своей работы. Токарев напомнил, что российское подразделение получало от международной сети "гигантское количество" методологий, технологий, IT-поддержку и т.д. Он допускает, что аналогичные вещи теперь будут стоить для компании дороже.

Управляющего партнера Б1 Марчелло Гелашвили на конференции не было, но "Интерфаксу" он сказал примерно то же самое, что и коллеги:

"На формирование стоимости аудита в первую очередь влияет стоимость поддержания адекватного уровня системы контроля качества за проведением аудиторских проверок, инвестиции в обучение персонала и обеспечение должного уровня IT-поддержки. Нашей целью является сохранение высокого качества предоставляемых нами аудиторских услуг, поэтому выход нашей компании из международной сети не окажет существенного влияния на стоимость наших услуг".

Но вопрос в том, какая теперь аудиторская услуга нужна российской экономике. "Если нужна будет услуга формальная - поставьте галочки, не вникая в подробности, это один разговор, - рассуждал Токарев. - Если будет нужна услуга по-прежнему финансовому сообществу в целом, чтобы цифры были крепкими в результате проведенного аудита и не подвергались дальнейшей корректировке и критике, то, я считаю, клиенты как продолжали платить те деньги, которые они платили раньше, так они и будут себе позволять платить".

Однако не все считают, что цены останутся прежними. По мнению гендиректора саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" Ольги Носовой, российская "четверка аудиторов" "подпросядет" в цене. "Им (клиенты - ИФ) будут платить ниже. У них же раньше, допустим, час аудиторских услуг стоил $300, а в аудиторской компании российской - 3 тыс. рублей. А сейчас не будет, потому что раньше им платили за бренд международный", - высказала свое мнение Носова "Интерфаксу" по окончании конференции.

Альтернатива - смена аудитора из "четверки" на обычного российского. Об интересе со стороны компаний, которые ранее пользовались исключительно услугами "большой четверки", в ходе конференции рассказала управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы "КСК Групп" Елена Межуева. По ее словам, теперь компании готовы рассматривать возможность смены аудитора. "Пока итоги подводить рано, но такая тенденция появилась", - сказала она.

Впрочем, на практике крупные эмитенты пока склонны коней на переправе не менять: доступное раскрытие корпоративной информации последних месяцев свидетельствует, что компании в основном продлевают отношения с той же командой аудиторов, пусть и лишившейся "шильдика". Не отказываются от услуги бывших топ-4 и госорганы, по-прежнему заказывая "обрусевшим" лидерам рынка крупные аналитические исследования и драфты отраслевых стратегий.