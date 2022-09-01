Lufthansa предупредила о забастовке пилотов в Германии 2 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa Vereinigung Cockpit объявил забастовку 2 сентября с 0:01 до 23:59 по Центральноевропейскому времени, сообщил сайт перевозчика. Акция затронет аэропорты Германии.

Пассажиров просят заранее проверять статус рейса и постоянно следить за изменениями на сайте. Заранее сообщить, какие рейсы будут отменены, компания не может.

Профсоюз ведет переговоры с Lufthansa о повышении зарплат и объявил забастовку, поскольку был недоволен предложениями компании. В пресс-релизе Lufthansa подчеркивается, что акция организована, несмотря на вполне приличное и социально сбалансированное предложение профсоюзу.

Комментируя ситуацию, главный менеджер компании по персоналу Михаэль Ниггерманн заявил, что забастовка затронет интересы многих тысяч пассажиров, и пообещал, что компания будет стремиться урегулировать конфликт с профсоюзом путем диалога.

Lufthansa сообщила, что предлагала постепенно повысить базовую месячную зарплату на 900 евро, тогда как профсоюз требовал немедленно компенсировать пилотам издержки от инфляции и ввести новую окладов. В компании считают, что исполнение этих требований увеличили бы ее издержки на персонал более чем на 40%.