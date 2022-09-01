РФ в августе увеличила производство сахара в 1,8 раза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ в августе этого года увеличили производство сахара в 1,8 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает Союзроссахар, с 1 августа выработано 360 тыс. тонн сахара. Ранее отраслевое объединение сообщало, что в августе прошлого года производство составляло 201 тыс. тонн.

В настоящее время работает 31 сахарный завод. Аграрии к началу сентября накопали более 3 млн тонн сахарной свеклы.

Как считают в Союзроссахаре, с учетом оценок урожая сахарной свеклы объем произведенного из нее сахара будет достаточен для обеспечения потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС. С 1 сентября в РФ перестал действовать введенный с 15 марта этого года запрет на поставки сахара в страны Союза.

По данным Союзроссахара, в 2021 году российские сахарные заводы отгружали на экспорт в среднем по 35-37 тыс. тонн сахара в месяц.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в РФ в этом году возрастет до 41,5 млн тонн против 41,2 млн тонн в 2021 году, что позволит увеличить производство свекловичного сахара. В прошлом сезоне (2020/2021 сельхозгод), по данным Росстата, производство сахара в РФ составило 5,9 млн тонн. В этом году Минсельхоз оценивает его в более 6 млн тонн.