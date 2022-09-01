ВТБ сообщил, что объем выдачи ипотеки в РФ с начала года превысил 2,6 трлн руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотеки в России по итогам 8 месяцев 2022 года превысил 2,6 трлн рублей, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

"Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала "драйвит" выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей - это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 годов", - отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья. Так, спрос на него впервые за долгое время превысил льготные программы. "Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года", - подчеркнул Дячкин.

Отмечается, что клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тыс. жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% - до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тыс. сделок на 83 млрд рублей - в ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, уточнили в банке.

При этом больше половины выдач - на 42 млрд рублей - пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд - продажи по льготным программам.

В настоящее время оформить жилищные кредиты в ВТБ можно по ставке от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке от 9,9%.

Как сообщал ранее ЦБ РФ, объем ипотечных кредитов, предоставленных банками в январе-июле 2022 года, составил 2 трлн 221,4 млрд рублей, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (3 трлн 126,8 млрд рублей). Количество предоставленных за семь месяцев кредитов снизилось на 41,5% (636,4 тыс. против 1 млн 88,2 тыс.).