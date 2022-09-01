РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ в этом году может увеличить производство свиней (в живом весе) до 6 млн тонн и обновить прошлогодний рекорд, говорится в исследовании рынка свинины, проведенном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

В прошлом году, согласно исследованию, производство достигло максимума "по крайней мере, за последние 30 лет" и составило 5,6 млн тонн (в живом весе).

Как отмечают эксперты, производство свиней продолжает расти опережающими темпами: в первом полугодии в сельхозорганизациях оно выросло на 8% к первому полугодию 2021 года, при этом производство птицы увеличилось на 5%, крупного рогатого скота - на 3%.

Согласно исследованию, почти три четверти российского рынка свинины контролируют 20 производителей, при этом четверть рынка приходится на топ-3 ("Мираторг", "Сибагро", "Великолукский свиноводческий комплекс"). НРА допускает возможность незначительного увеличения концентрации в ближайшие несколько лет, однако считает, что рынок останется высококонкурентным.

Как отмечают эксперты, растущее производство удовлетворяет спрос на свинину, что стабилизирует цены. В 2022 году стоимость свинины практически не менялась. По мнению НРА, до конца года конъюнктура на рынке свинины останется на текущем уровне, что будет способствовать обострению конкуренции с курятиной за место в потребительской корзине. Ожидается, что среднероссийская цены свинины в розничной торговле составит 310-320 рублей за кг.

В последние годы разрыв в цене свинины и курятины сокращается. По оценке НРА, свинина занимает порядка 32% в условной мясной тарелке среднестатистического российского потребителя, сформированной также из мяса птицы (53%) и говядины (15%). В ближайшие несколько лет доля свинины может вырасти до 35%.

Финансовое состояние отрасли эксперты оценивают как устойчивое. Рост издержек в первом полугодии оказал негативное влияние на финансовые результаты, однако поддержку отрасли окажет тренд на снижение цен на фуражное зерно во втором полугодии на фоне хорошего урожая, а также льготное кредитование животноводческих предприятий. "Тем не менее риски снижения рентабельности могут затормозить инвестиционную активность в отрасли", - не исключают эксперты.

В числе среднесрочных рисков для отрасли в исследовании называются эпизоотии, прежде всего африканская чума свиней, повышение цен на корма и снижение господдержки. Долгосрочным риском остается снижение генетического потенциала отрасли.