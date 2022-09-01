Рубль завершил первые торги месяца снижением к доллару и ростом к евро

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка поднялся, евро, напротив, снизился на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине в связи с более заметным ростом в паре с евро.

Курс доллара США составил 60,31 руб./$1 в 19:00, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,9 руб./EUR1, подешевев на 55,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,57 копейки - до 60,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к бивалютной корзине по итогам торгов четверга в условиях опережающего роста в паре с евро, следующего за котировками единой валюты к доллару на Forex. Американская валюта подорожала на глобальном рынке к большинству мировых валют в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.

Ставка ФРС

На этой неделе глобальные площадки находятся под давлением после ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и ряд представителей руководства Европейского центрального банка заявили о необходимости - несмотря на риски рецессии - поднимать ставки до того уровня, который будет контролировать инфляцию.

Пауэлл заявил, что на заседании, которое пройдет 20-21 сентября, будет рассматриваться очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, в свою очередь, сказала на этой неделе, что ФРС необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Местер считается одним из главных "ястребов" среди представителей руководства Федрезерва в вопросе борьбы с высокой инфляцией. В этом году она является голосующим членом в FOMC, который определяет диапазон ключевой ставки.

Прогнозы по инфляции и ставке ЦБ РФ

Напротив, участники внутреннего валютного рынка прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России вслед за замедлением инфляции. В среду вечером Росстат сообщил, что с 23 по 29 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,16% после дефляции в 0,15% с 16 по 22 августа, в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа.

С начала августа потребительские цены в РФ снизились к 29 августа на 0,54%, с начала 2022 года к той же дате выросли на 10,38%. Из данных за 29 дня августа текущего и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 29 августа до 14,31% с 14,60% на 22 августа, 14,87% на 15 августа, 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 29 августа также на уровне 14,31%. В середине августа ведомство понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля равнялся 14,6%).

Информация о том, что власти РФ рассматривают возможность покупки до конца 2022 года юаней и других "дружественных" валют на сумму, эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля, неверна, тем временем заявил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал он, комментируя сообщение в СМИ о том, что правительство рассматривает предложение выделить 4,4 трлн рублей до конца года на покупку валюты дружественных стран, в основном - юаней.

Такое предложение, как сообщило ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, содержалось в презентации, подготовленной к стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы 30 августа. По информации Bloomberg, предложение было предварительно поддержано в ходе сессии. Источник "Интерфакса" не подтверждает, что подобные решения на сессии принимались.

По данным ЦБ, по итогам 2021 года на долю активов в китайских юанях приходилось 17,1% ($105 млрд) международных резервов РФ. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа размещено 309 млрд 720,1 млн китайских юаней.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль довольно спокойно начал первую осеннюю торговую сессию, не особо меняясь к доллару и евро. "Несмотря на появившуюся в некоторых СМИ информацию о планируемых правительством РФ покупках валют дружественных стран с целью предотвращения укрепления рубля и заметное снижение нефтяных котировок, валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" уже несколько недель продолжают дрейфовать около круглой отметки 60. Стоит помнить, что затянувшиеся периоды затишья на рынках очень часто сменяются волатильностью с пробитием границ боковых каналов", - говорит Капитанов.

"Рубль невозмутим на фоне потока разнонаправленных новостей. Западные СМИ сегодня распространили информацию о том, что правительство РФ рассматривает возможность покупки китайских юаней и иных валют дружественных стран на $70 млрд в текущем году, чтобы приостановить укрепление рубля. Нефть снижается к недельным минимумам, но российская валюта и этот фактор оставляет без внимания", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября. По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в четверг составляет $93,1 за баррель, что на 2,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,31 за баррель, что на 2,5% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения относительно спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

В четверг стало известно о введении локдауна в административном центре китайской провинции Сычуань Чэнду, где проживает 21 млн человек, для сдерживания распространения коронавируса. Чэнду является крупнейшим китайским городом, где вводится локдаун, после Шанхая, который был закрыт почти на два месяца ранее в этом году.

Российские нефтекомпании готовятся к введению санкций Евросоюза на экспорт нефти из РФ, задача - сохранить текущие уровни добычи, сообщил журналистам вице-премьер Новак. Добыча нефти в России по итогам 2022 года может составить 520-525 млн т, что выше ожиданий властей, озвученных в середине лета, сказал он. Соглашение ОПЕК+ за время своего действия показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления, добавил Новак.

Введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке; страны-производители нефти не поддерживают данный механизм, также заявил Новак. Комментируя мнение США, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение данного механизма "разрушит рынок полностью". "Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми", - отметил вице-премьер.

РФ прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, также сказал он.

Как сообщалось, в предстоящую пятницу (2 сентября) министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.

По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 сентября на 0,16 копейки, до 60,237 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,01 копейки, до 60,2842 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 4,28 копейки по отношению к среде и составил 60,237 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,72 копейки и составил 60,2286 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 641,588 млн, из которых $689,478 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $952,11 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 6,43 копейки, до 60,2821 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 3,51 копейки, до 60,2472 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 051,817 млн, из которых EUR355,419 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR696,398 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 4 базисных пункта - до 8,24% и 8,27% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях среды - 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.