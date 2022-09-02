Dow Jones и S&P 500 выросли впервые за пять дней, Nasdaq продолжил снижение

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли впервые за пять сессий. В то же время Nasdaq продолжил снижение, зафиксировав самый длительный спад с февраля, вслед за котировками акций производителей чипов, сообщает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. и составило 232 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный уровень за девять недель. При этом эксперты ожидали повышения в среднем на 4 тыс.

Инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в августе, которые будут опубликованы в пятницу. Как ожидается, безработица осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Между тем негативом для рынка выступают ожидания, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Campbell Soup Co. в мае-июле сократил чистую прибыль в 3 раза, что совпало с оценками экспертов. Котировки акций производителя продуктов питания снизились в четверг на 2%.

1-800-flowers.com Inc. в четвертом финквартале, который завершился 3 июля, получила чистый убыток больше ожиданий рынка. Цена бумаг компании, занимающейся розничной торговлей и доставкой цветов, подарочных наборов и продуктов, рухнула на 10,7%.

Британский рыночный регулятор дал Microsoft Corp. недельный срок на разрешение антимонопольных вопросов, касающихся запланированного приобретения одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard. Между тем главный исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания по-прежнему ожидает закрытия сделки к июню следующего года. Стоимость Activision Blizzard выросла по итогам торгов на 0,1%, Microsoft - опустилась на 0,4%.

Цена бумаг Nvidia Corp. упала на 7,7% на новости о том, что власти США запретили производителю графических процессоров экспортировать в Китай и Россию свои самые современные чипы, используемые в сфере искусственного интеллекта.

Капитализация конкурирующей Advanced Micro Devices снизилась на 3%.

Стоимость Signet Jewelers упала на 12% после выхода отчетности. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в мае-июле снизила чистую прибыль на 36,7%, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы, а выручка совпала с ними.

Разработчик систем управления базами данных MongoDB Inc. в мае-июле увеличил чистый убыток в 1,5 раза и дал слабый прогноз на текущий финквартал и год. В результате цена акций компании рухнула на 25,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 145,99 пункта (0,46%) и составил 31656,42 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Johnson & Johnson, подорожавшие на 2,5%, Amgen - на 2,2% и Merck & Co. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 11,85 пункта (0,3%), достигнув 3966,85 пункта.

В то же время Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 31,08 пункта (0,26%), завершив день на отметке 11785,13 пункта.